"Biker infortunato durante escursione a Baiso: intervento di soccorso"

Intervento di soccorso la mattina di ferragosto a Montelusino di Baiso. Martedì alle 11. 15 un biker di 51 anni, con una mountain bike elettrica, ha avuto bisogno di soccorso sanitario in una zona impervia per una forte e invalidante contrattura muscolare che gli impediva di proseguire. Sul posto il Saf (Speleo alpinistica fluviale) dei Vigili del fuoco di Reggio, la squadra dei vigili del fuoco di Castelnovo Monti, il Saer (Soccorso Alpino) con medico e infermiere e la Croce rossa di Baiso. L’infortunato, dopo un trattamento con farmaci, è stato trasportato con una barella portantina Kong fino alla strada, da dove è stato caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale di Scandiano