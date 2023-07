Bilancio 2022 in salute per Ccfs, utile netto di gestione superiore alle previsioni Il bilancio di Ccfs 2022 si chiude con una raccolta da soci di 609 milioni, un utile netto di gestione di 515mila euro e un nuovo Consiglio di amministrazione con Andrea Lazzeretti come presidente e Giampiero Bergami come amministratore delegato.