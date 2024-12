"Bilancio 2025-27? Una questione di priorità. Più importanti i lavori al nido e alla palestra"

"Prima di tutto la sicurezza sismica dell’asilo nido e della palestra di Calerno". Il Bilancio comunale di previsione 2025-27 sarà discusso in Consiglio Comunale lunedì prossimo. La Giunta ha presentato una proposta di investimenti di circa 10 milioni di euro; tra questi lo spostamento della Biblioteca nel cinema Forum (costo primo stralcio 2,2 milioni). "Bisogna essere seri, individuando con chiarezza poche e concrete priorità – sottolinea Alternativa Civica –. Proponiamo di affrontare subito l’emergenza rappresentata dalla messa in sicurezza sismica del nido e della palestra. Il rischio di queste strutture è stato messo in evidenza da due studi affidati a professionisti, bisogna garantire la sicurezza degli utenti".

La spesa per l’intervento per la palestra è di 660mila mentre per l’asilo è di 500mila: "Somme - spiega la minoranza - notevolmente inferiori a quelle previste per il primo stralcio del Forum. A nostro parere sarebbe irresponsabile rinviare nel tempo la messa a norma. Quale altro progetto è più urgente? L’accensione di un mutuo e l’avanzo di bilancio previsti devono essere destinati con priorità assoluta alla sicurezza sismica. È la decisione responsabile che, di comune accordo tra maggioranza e minoranza, dobbiamo prendere con trasparenza nei confronti dei cittadini".