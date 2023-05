Bilancio, 450mila euro d’avanzo Polemica tra minoranza e giunta

"Un avanzo libero di 450mila euro, aumentato del 70% rispetto al 2021, e un Comune immobile che non è in grado di usarlo". È l’accusa che Alberto Iotti (Alternativa Civica) muove all’amministrazione Perucchetti a seguito della presentazione in Consiglio comunale del rendiconto di gestione 2022. Il gruppo contesta: "Sono soldi prelevati dalle tasche dei cittadini per realizzare opere e servizi, che il Comune non è stato in grado di spendere. Il totale dell’avanzo è di circa 2 milioni 500mila euro da cui vanno detratti crediti inesigibili, le somme obbligatorie per legge… Qui la diligenza del buon padre di famiglia non alberga".

Alternativa ricorda che nel 2019 "uno dei primi atti di questa giunta fu di applicare una addizionale all’Irpef che avrebbe comportato maggiori entrate per circa 350mila euro. Di fronte alle nostre proteste, ci fu risposto che senza l’aumento il Comune avrebbe dovuto dichiarare bancarotta. Ma se dopo 4 anni ci si trova con un avanzo di queste dimensioni, era proprio necessario l’aumento?".

Replica la giunta: "L’accusa è grottesca e gratuita. L’avanzo libero corrisponde al 3,70% circa dell’intero bilancio; è originato da fenomeni difficilmente pronosticabili, e sarà comunque speso per la comunità. È come se una famiglia che ha entrate annue di 40mila euro in entrata, si ritrovasse sul conto corrente 1.480 euro. Le ragioni dell’avanzo sono originate, ad esempio, per il settore scuola da mancate frequenze, da riduzioni dei servizi Covid, dalla sospensione del tempo lungo all’Asilo nido, da minori spese alimentari per assenze...".

Francesca Chilloni