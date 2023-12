Bilancio approvato: le tasse non aumentano. Via alla mensa scolastica

Il consiglio comunale di Cadelbosco Sopra ha approvato il bilancio di previsione 2024, documento che conferma "l’assenza di aumenti delle tasse locali, piena copertura della spesa corrente, risorse a sostegno delle nuove opere pubbliche". "Dal 2021 a oggi – spiega il sindaco Luigi Bellaria – questa amministrazione non ha mai aumentato le imposte. Il bilancio comprende una quota rilevante per gli investimenti, per circa 2,4 milioni, e risorse per la spesa corrente per oltre sette milioni. Anche quest’anno abbiamo centrato gli obiettivi che si eravamo prefissati. Desidero ringraziare gli uffici preposti per la loro dedizione: grazie all’impegno profuso, il bilancio, come da proposito dell’amministrazione, è stato approvato entro il 31 dicembre. In questo modo gli uffici avranno fin da subito le risorse assegnate per perseguire gli obiettivi del 2024. Tra gli investimenti di spicco per il nuovo anno, segnaliamo la nuova mensa scolastica a Cadelbosco Sotto, il cui cantiere è già stato avviato, i lavori in partenza a gennaio per il centro diurno, oltre al rifacimento di gran parte dell’illuminazione pubblica".