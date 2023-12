Bilancio approvato, nessun aumento

Nessun aumento di Imu e Irpef per i residenti, mantenuti i servizi. Sono gli aspetti salienti del Bilancio comunale di previsione 2024-’26. Elaborato tenendo conto dell’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e dell’inflazione, congela la pressione tributaria e le rette, mentiene di tutti i servizi senza abbassamenti di qualità, razionalizza i costi in attesa della Finanziaria del Governo. Nel Bilancio figurano anche le quote di pertinenza comunale di finanziamenti (Pnrr, ministeriali, regionali) per lavori già pianificati, così da poter aprire rapidamente ai cantieri in caso di assegnazione. Tra essi la riqualificazione delle scuole, manutenzioni straordinarie e dell’illuminazione pubblica.

F.C.