Bilancio Ausl, Uil suona l’allarme: "Difficoltà scaricate sui lavoratori"

Sul bilancio presentato dall’Ausl di Reggio urge "una seria riflessione" secondo Nicola Maria Russo, segretario generale territoriale Uil Fpl Modena-Reggio Emilia. Il disavanzo complessivo raggiunge quasi i 24 milioni di euro: "Una cifra preoccupante. Se è vero che la Regione ha comunicato che provvederà a ripianare il buco con un esborso da parte dei contribuenti, quindi senza un intervento strutturale serio, è altrettanto vero che la situazione finanziaria rimane delicata e rischia di compromettere ulteriormente la capacità di rispondere adeguatamente ai bisogni della popolazione, oltre ad impedire investimenti seri sul personale".

Le spine nel fianco della sanità sono più di una a una partire dalle "continue e inaccettabili aggressioni verbali che, sempre più spesso, sfociano anche in violenze fisiche a danno dei lavoratori", per non parlare di "una sistemica e ormai insostenibile carenza di personale". "Tali condizioni, stanno mettendo a dura prova la tenuta dei servizi pubblici e la serenità di chi si impegna per garantirli – puntualizza Russo –. Assistiamo a una riduzione degli organici, proprio mentre aumentano i carichi di lavoro e crescono le difficoltà operative nei reparti e servizi. Una situazione ormai insostenibile". "Quando si parla di “efficientamento della spesa“ bisogna avere il coraggio di dire che oggi questo obiettivo si sta perseguendo troppo spesso scaricando i costi sul personale" rincara il sindacalista.

In attesa del tavolo di confronto convocato per il 15 maggio da Ausl, la Uil Fpl ribadisce che non resterà inerte di fronte a questa situazione che mette a rischio la tenuta del sistema sanitario reggiano e la dignità dei suoi lavoratori: "Serve una strategia chiara, lungimirante e condivisa che metta al centro il lavoro, la dignità dei professionisti della sanità e la qualità dell’assistenza – conclude Russo –. Siamo pronti a intraprendere tutte le iniziative necessarie per tutelare i diritti e il futuro del personale e per garantire ai cittadini un servizio sanitario di qualità".