Bilancio, Azione vuole chiarezza: "Notizie apprese dai giornali. Nessun confronto con la politica"

Sabato si è riunito il coordinamento di Azione Scandiano, con l’obiettivo di approfondire i temi più rilevanti per il futuro della comunità. "Tra le diverse questioni discusse – recita la nota –, particolare attenzione è stata dedicata alla prossima apertura del terzo Centro di Assistenza Urgenza (Cau) provinciale e alla recente previsione di bilancio comunale. Per quanto riguarda il nuovo Cau, riteniamo che questa struttura rappresenti una risorsa importante per il territorio, offrendo un servizio di emergenza-urgenza che integra l’attuale pronto soccorso dell’ospedale Magati. Consentirà una copertura più estesa, migliorando il servizio per la comunità e riducendo il congestionamento del pronto soccorso. Come coordinamento, crediamo che la cittadinanza debba essere adeguatamente informata sui cambiamenti in atto e sulle modalità di accesso ai nuovi servizi. Fondamentale una comunicazione mirata e multicanale".

Riguardo alla previsione di bilancio comunale per il triennio 2025-2027, "esprimiamo – continua la nota – il nostro rammarico per aver appreso dai giornali delle modifiche previste, inclusi gli aumenti di aliquote e tariffe che interesseranno diversi servizi comunali. Siamo contrari a questi aumenti, e avremmo gradito un maggiore coinvolgimento da parte dell’amministrazione nelle decisioni che avranno un impatto diretto sulla vita dei cittadini. Abbiamo chiesto un incontro con l’assessore al Bilancio per approfondire la questione, fiduciosi che tutto possa essere chiarito e che, in futuro, ci possa essere un coinvolgimento più ampio delle forze politiche. Teniamo a sottolineare il nostro impegno per fare di Scandiano un luogo sempre più vivibile, attraente e sicuro".