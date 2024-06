Bilancio, caso in Consiglio. Se ne parla a porte chiuse

A Poviglio il bilancio consuntivo 2023 del Comune non è ancora stato presentato e, dunque, neppure approvato dalla giunta comunale in scadenza. E subito dopo il voto del prossimo fine settimana scade il termine concesso dalla Prefettura reggiana per poter approvare il documento contabile. Ma perché il bilancio non viene presentato dagli uffici preposti per l’approvazione? C’è il rischio di commissariamento del Comune dopo il voto dell’8 e 9 giugno?

A questi interrogativi, e non solo, dovrebbe cercare di rispondere il consiglio comunale di stasera in municipio, dopo la richiesta di chiarimenti arrivato dai consiglieri di opposizione Fabio Natale, Nadia Lanfredi, Lisa Ubaldi e Mirco Fornasari.

Un consiglio che si prevede a ’porte chiuse’, in quanto il sindaco Cristina Ferraroni ritiene che possano emergere dati e informazioni legate alla privacy di funzionari dell’ente pubblico. Certamente la vicenda non è solo tecnico-politica, ma risulterebbe condizionata pure da un ambiente poco "sereno" in municipio, in particolare per le tensioni create dalle contestazioni della Corte dei Conti a inizio mandato su scelte di bilancio degli anni precedenti.

Da tempo la dirigente dell’ufficio finanziario avrebbe chiesto un potenziamento del personale, negato però per le ristrettezze economiche dell’ente. Proprio per la redazione del bilancio, a fine anno, la dirigente dell’ufficio aveva chiesto un preventivo a un’agenzia esterna per avere supporto. Ma solo nei giorni scorsi risulta essere stato affidato l’incarico a quell’agenzia, con un atto dirigenziale assunto in modo autonomo. Alla stessa agenzia risultano però mancare alcuni dati per completare il bilancio; che non potrà essere presentato nell’immediato, ma solo dopo l’arrivo dei documenti richiesti.

Antonio Lecci