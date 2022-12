Bilancio da record per il Parco nazionale

Bilancio preventivo da record del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano per il 2023 con una previsione di spesa complessiva di oltre 7 milioni di euro.

Un dato rilevante ma parziale, perché con una successiva variazione che sarà approvata entro la primavera prossima, il preventivo di spesa dovrebbe attestarsi addirittura sui 18 milioni di euro, crescita notevole rispetto ad anni fa.

Emerge la grande crescita della capacità di spesa dell’ente, che concorre all’economia complessiva dei comuni di riferimento dell’Appennino e del crinale, con un’iniezione di risorse aggiuntive sempre più importante e senza alcun prelievo di risorse locali dai cittadini o dagli enti pubblici raccogliendo invece maggiori entrate dall’erario statale e dall’Unione Europea, grazie soprattutto alla partecipazione con successo a numerosi bandi emessi dal Ministero dell’Ambiente, dalle Regioni con piani di sviluppo rurale da regioni e direttamente dall’Europa tramite i progetti Life.

Con queste risorse verranno affrontati tre grandi temi: la tutela della natura; contrasto e adattamento al cambiamento climatico; sviluppo di collaborazioni tra vari enti e soggetti privati.

Per la tutela della natura sono proposti e finanziati progetti Life con programmi per boschi, che coprono la maggior parte del territorio, la fauna ittica e per la qualità delle acque dei laghi e dei torrenti e per sostenere e favorire gli impollinatori. Per quanto riguarda il bosco, i finanziamenti del Psr, e del programma Parchi per il Clima consentono di attuare concretamente sul nostro territorio la strategia forestale nazionale, avviando a pianificazione e certificazione di migliaia di ettari di superfici forestali in concorso con gli usi civici che ne sono titolari, migliorare la qualità del taglio. Sul cambiamento climatico e l’adattamento, nel bilancio programmate le entrate del Ministero dell’Ambiente "Parchi per il Clima" che è in campo dal 1919.

s.b.