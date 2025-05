"Bilancio dell’Ausl disastroso e allarmante. Basta raccontare favole"

"Quello approvato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Reggio è un bilancio di esercizio disastroso". L’attacco all’Ausl e alla Regione è del consigliere regionale di Fd’I, Alessandro Aragona. "Un bilancio approvato peraltro oltre il termine di legge, con un indebitamento complessivo estremamente alto, un aumento importante dei crediti risalenti a esercizi precedenti e pagamenti tardivi dei fornitori – continua – Il tutto con un reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria e una spesa farmaceutica fuori controllo". Aragona poi chiosa: "Quanto rilevato dalla Corte dei Conti in merito ai bilanci dell’Ausl ci conferma, purtroppo, che ancora una volta avevamo ragione: la gestione finanziaria è piena di criticità, con alcuni dati che destano grande preoccupazione non solamente dal punto di vista finanziario. È giunta l’ora che anche la sinistra faccia pace con se stessa e metta fine a un racconto sulla sanità ormai insostenibile. Le parole dell’assessore Fabi appaiono per ora come un contenitore vuoto, su cui attendiamo interventi incisivi, a partire dalla implementazione degli organici e dalla sicurezza degli operatori di sanità".