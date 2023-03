Bilancio di previsione approvato: 130mila euro in più di spese-energia

Il consiglio comunale di Rio Saliceto ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025, che deve fare i conti con l’inflazione al rialzo, maggiori costi per i servizi associati con l’Unione, oltre che con i maggiori costi energetici, che colpiscono per 130mila euro in più l’ente pubblico locale. Il vicesindaco Luca Brex conferma come la tassazione locale resti invariata.

"Le maggiori spese – aggiunge – sono state coperte con l’avanzo di amministrazione presunto, maggior recupero di evasione Imu, maggiori trasferimenti statali per rincari energetici e utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la parte corrente". "Pur in un contesto complesso – riprende il sindaco Lucio Malavasi – siamo riusciti a redigere questo bilancio con grande sforzo. I piccoli Comuni sono sempre più penalizzati sia come risorse di personale sia economiche". Tra gli investimenti previsti in paese ci sono interventi per le scuole, efficientamento energetico degli immobili, cultura, socialità, sport e ambiente. Entro l’anno l’avvio dei lavori della mensa per le scuole, poi la nuova palestra alla Dante Alighieri, con riadeguamento delle scuole d’infanzia di via Marx. E il mese prossimo sarà emesso il bando per i lavori al centro Delfino, per un investimento di quasi due milioni di euro, col cantiere che dovrebbe aprire dopo l’estate. "Si tratta dell’opera più importante in questi anni", conclude il sindaco.