"Bilancio di previsione preoccupante"

"I dati del bilancio di previsione 2024-2026 che è stato approvato in consiglio comunale ci danno un quadro preoccupante della città". A lanciare l’allarme è Filippo Ferrarini di Alleanza Civica. "La popolazione residente è in costante decrescita negli ultimi sette anni, con picchi del -20% e il tasso di natalità è passato da 9.4 nati ogni mille abitanti del 2015 a 7.7 del 2022 mentre l’indice di vecchiaia è di 163 anziani ogni 100 giovani. C’è una fortissima fragilità familiare anche a causa delle condizioni economiche. Dal Dup infatti si evidenzia una crescente precarizzazione, nonché un aumento, soprattutto in relazione ad alcuni target specifici di popolazione, della marginalità e dell’esclusione sociale e dell’isolamento". Infine la stoccata al sindaco: "Per il centro storico, piuttosto che aumentare il numero di followers della pagina facebook, bisognerebbe concentrarsi nell’aumentare il numero dei negozi attivi presenti".