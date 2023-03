Bilancio difficile, tagli sui servizi Ipotesi vendita delle azioni Iren

Potrebbero essere vendute azioni Iren per 800mila euro: lo si legge nel Bilancio di previsione finanziario 2023 presentato e approvato lunedì sera dal Consiglio comunale. La previsione era già riportata nel Bilancio 2022, ma fortunatamente l’amministrazione comunale non era stata costretta a vendere il "tesoretto" per far cassa. La sofferta decisione, ha spiegato la sindaca Francesca Bedogni, è accompagnata anche da "tagli significativi sui servizi che eroghiamo: difficilmente riusciremo ad attivare la sezione Primavera al nido; abbiamo tagliato le risorse al Centro culturale Multiplo per acquisto materiali e organizzazione iniziative; abbiamo ritoccato le tariffe dell’assistenza domiciliare degli anziani lasciando invariate le tariffe di Cra e Centro diurno. E stiamo lavorando a una ridefinizione del sistema tariffario di nidi e scuole dell’infanzia".

Il bilancio 2023 "si presenta molto complesso non solo nella sua articolazione ma proprio nella individuazione di una strategia per tenere in equilibrio i conti del Comune. Siamo in una situazione di grande fatica che non si può portare avanti all’infinito se non cambiano politiche regionali e soprattutto statali".

Cavriago da sempre, spesso in controcorrente, ha fatto la scelta di mantenere la pressoché totalità dei servizi in gestione diretta perché convinti che garantisca i cittadini ed i lavoratori. "Negli anni scorsi - ha detto Bedogni - abbiamo potuto garantire la chiusura del bilanci grazie a entrate straordinarie: la Pandemia ha fatto aumentare i costi, ma lo Stato è intervenuto a sostegno dei Comuni". Il 2022 è stato il primo anno in cui sono mancati tali fondi, ed è iniziata la crisi energetica. "Nel 2023 - ha aggiunto la sindaca - tali costi tendono a consolidarsi: ad esempio le bollette. E abbiamo maggiori spese di forniture legate all’inflazione, e sulle opere pubbliche per i costi dei materiali nei cantieri della Scuola Rodari e della Casa protetta. Invece le entrare sono stabili".