Bilancio, disco verde alle Partecipate

Con 20 voti favorevoli della propria maggioranza e 2 contrari da parte di Coalizione Civica (il resto dell’opposizione non ha partecipato al voto dopo aver abbandonato Sala del Tricolore a causa del rifiuto di discutere l’ordine del giorno sui rapporti tra Sindaco e Prefettura) il Consiglio Comunale ha approvato ieri il Bilancio consolidato 2024 del Comune, comprensivo dell’operato delle aziende partecipate e controllate dall’amministrazione: la cosiddetta ’Holding Comunale’.

In estrema sintesi il risultato economico viene considerato "positivo", pari a quasi 4 milioni di euro, nel quadro di un patrimonio netto che oltrepassa il miliardo, con un valore della produzione di 511 milioni. L’atto licenziato ieri riguarda l’attività complessiva svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società controllate e partecipate. In tutto 24 organismi in attività, più due in liquidazione (Reggio Emilia Fiere e Reggio Emilia Innovazione). La novità principale del Bilancio 2024 è l’inserimento nel ‘perimetro di consolidamento’ della società indiretta Arca srl (Azienda reggiana per la cura dell’acqua) la quale rientra nel perimetro del bilancio per il tramite di Agac Infrastrutture, che la controlla al 60%. Per quanto concerne le due società da liquidare "Reggio Emilia Innovazione" ha concluso il procedimento: lo scorso 30 luglio 2025 si è infatti svolta l’Assemblea che ha approvato il bilancio finale di liquidazione ed il conseguente piano di riparto con una quota destinata al Comune di 19 mila euro che verrà versata dalla società nelle casse dell’Ente.

Riguardo poi a ‘Reggio Emilia Fiere’, il liquidatore ha riferito, proprio in questo mese che "che sta ultimando le registrazioni per il bilancio finale di liquidazione e si presume che, entro la metà di ottobre, verrà convocata l’assemblea per chiudere definitivamente la società entro l’anno corrente. Fuori dal perimetro di consolidamento dell’Holding Comunale, in quanto con valori di incidenza sul bilancio inferiori al 3% della posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo Comune, risultano Fondazione Reggio Children, Fondazione per le Vittime dei reati, Fondazione di Giustizia, Fondazione Simonini, Fondazione Ente Veneri, Associazione Reggio Parma Festival, Destinazione Turistica Emilia, le indirette Fondazione Crpa e Consorzio Antincendio. Infine Iren Spa (partecipata dal Comune per il 6,42%) e Banca Etica scpa (con partecipazione dello 0,0164%) sono esclusi dal Consolidamento in base al principio contabile, poiché il Comune ha una percentuale di partecipazione inferiore al 20%.

Gabriele Gallo