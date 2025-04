"Bilancio, gestione delle risorse senza criterio"

Un lungo di dibattito ha caratterizzato l’approvazione degli argomenti del bilancio comunale a Novellara, al consiglio convocato l’altra sera in rocca. I consiglieri di opposizione di Novellara Democratica Civica, guidati da Alessandro Cagossi, hanno contestato il pur minimo aumento della Tari: "Visti gli incrementi degli anni passati e l’avanzo di bilancio della società pubblica che gestisce la raccolta rifiuti, sarebbe stato meglio evitare ritocchi al rialzo". I consiglieri non trovano poi adeguato l’ammontare delle spese per la manutenzione della piscina comunale, "senza alcun vantaggio per i residenti a Novellara". E la società Millefiori, che gestisce pure l’agenzia di onoranze funebri comunale, "dovrebbe essere una risorsa importante per l’ente – dicono – mentre scopriamo un calo di fatturato che dai 532 mila euro del 2022 è passato a 378 mila nel 2023 e a 361 mila nel 2024".

"Ora il bilancio prevede per il 2025 un aumento a 420 mila euro. Ma in base a quale criterio? – chiedono – Cercheremo di capire i motivi del calo di fatturato. Perché è vero che si tratta di un settore in cui c’è la concorrenza dei privati, ma occorre anche essere in grado di fornire un servizio adeguato, con soluzioni competitive". Le opposizioni hanno inoltre contestato i risultati di alcuni servizi: "Per gli sfalci nei parchi si spendono 140 mila euro ma quello che vediamo sono ampi spazi di aree pubbliche attrezzare con erbacce altissime e incuria. Senza parlare dei 150 mila euro per il servizio di spazzamento e pulizia. Inoltre, per il servizio garantito ai cittadini, crediamo che siano troppi 600 mila euro all’anno per la polizia locale".