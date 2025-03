Bilancio, il ’ritocco’ alle tasse locali

Si prevede il mantenimento della qualità dei servizi e degli investimenti, pur se risulta necessario ritoccare le addizionali delle imposte locali per far fronte all’aumento di alcuni costi, come quelli per gas ed energia. Il Comune di Novellara ha presentato il bilancio di previsione. Di fronte a minori trasferimenti statali per 105 mila euro e a un aumento previsto di spese per il gas e per l’energia elettrica (tra il 10 e il 15% in più rispetto all’anno scorso) la giunta comunale guidata dal sindaco Simone Zarantonello ha deciso di agire anche sulla leva fiscale. Con la riforma degli scaglioni Irpef, l’addizionale comunale è stata rimodulata per il 2025.

Le nuove aliquote prevedono lo 0,7% per redditi tra fino a 28 mila euro, lo 0,75% per redditi tra 28.001 e 50 mila euro e lo 0,8% (limite massimo consentito dalla norma) per i redditi oltre i 50 mila euro. È confermata l’esenzione per i redditi fino a 12.000 euro e rispettato il principio di progressività ed equità fiscale. Stesso discorso per l’Imu, che non vedeva variazioni dal 2015: si è scelto di aumentare l’aliquota standard dal 10,1 per mille al 10,6 per mille, lasciando però inalterato l’ambito abitativo che era già al 10,6 per le abitazioni vuote e 10,1 per le abitazioni locate o in comodato.

"La soglia del 10,6 per mille in tanti Comuni è già in vigore da diversi anni, mentre Novellara ci arriva solo adesso", commenta il primo cittadino. Tra gli investimenti figurano lavori al polo scolastico, sugli impianti sportivi e sulle strade.

Antonio Lecci