Bilancio, manca l’approvazione. E dalla Prefettura arriva la diffida

In fatto di bilanci, il Comune di Poviglio continua a dover far fronte a ’grane’ e problemi. Stavolta è la mancata approvazione del bilancio consuntivo 2023 entro la scadenza del 30 aprile a creare dei seri grattacapi. Risulta che, nonostante varie sollecitazioni, l’ufficio comunale preposto al bilancio non abbia fornito il documento contabile alla giunta entro i termini previsti. Questo ha impedito alla giunta e al revisore dei conti di analizzare il bilancio, destinato poi al giudizio del consiglio comunale e all’approvazione. A ridosso della scadenza di fine aprile, il sindaco Cristina Ferraroni ha inviato in Prefettura una segnalazione di quanto stava accadendo, come gesto di autotutela. E ora dalla Prefettura arriva una diffida ad approvare il bilancio 2023 entro venti giorni. Mica facile, però. Si è in piena campagna elettorale, il documento contabile deve arrivare alla giunta, al revisore (che ha 20 giorni per analizzarlo), con altri 20 giorni previsti per l’analisi dei consiglieri comunali in vista dell’approvazione. In base a queste scadenze, non si riuscirebbe ad approvare nulla se non dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno. Spontanea la domanda: potrebbero i nuovi consiglieri comunali approvare successivamente un bilancio che riguarda il mandato precedente? Dal municipio si stanno informando per capire come agire, anche perché una simile situazione risulta nuova a tutti, non essendo mai accaduto qualcosa di simile in passato. Si vuole a tutti i costi evitare il rischio di commissariamento di un Comune subito dopo le elezioni e, dunque, all’inizio del mandato.

Intanto, la giunta comunale ha inviato un ’ultimatum’ all’ufficio delegato al bilancio, chiedendo di ricevere il documento contabile entro lunedì 27 maggio. Se non dovesse arrivare neppure in quella data, non si escludono possibili azioni legali.

a. le.