"Bilancio, nessuna passività verso l’Unione"

di Antonio Lecci

"Il bilancio dell’amministrazione di Guastalla non presenta alcuna passività nei confronti dell’Unione Bassa Reggiana della quale fa parte insieme ad altri sette Comuni.

Le scadenze di luglio "sono state regolarmente liquidate. Ad oggi, l’Unione vanta un credito di circa 200 mila euro a fronte di un credito del Comune di 78 mila euro: quest’ultimo verrà saldato nei prossimi giorni, con risorse già stanziate a bilancio".

Così il sindaco Paolo Dallasta e l’assessore al bilancio Luca Fornasari rispondono alle questioni sollevate nei giorni scorsi dal gruppo di opposizione ’Per Guastalla’, attraverso un’interrogazione consiliare.

"In materia di contabilità pubblica – continuano dal Municipio – cassa e competenza sono due concetti distinti. La cassa subisce inevitabili fluttuazioni durante il corso dell’anno, legate sia ai flussi di entrata, sia all’anticipo di spese per opere pubbliche finanziate da bandi regionali o dal Pnrr, successivamente rimborsate dagli enti finanziatori". "Questi fenomeni – aggiungono – sono comuni a tutti gli enti locali e pienamente monitorati dalla ragioneria comunale, non incidono in alcun modo sulla solidità del bilancio né sulla continuità dei servizi erogati".

Quanto allo sdoppiamento di uffici, sindaco e assessore precisano come "i servizi in Unione rappresentano un esempio di efficientamento e razionalizzazione: un unico ufficio tributi consente economie di scala e uniformità gestionale, un corpo unico di polizia locale garantisce turni serali e maggiore copertura sul territorio". E ancora: "La gestione associata dei servizi 0-6 anni da parte di Asbr ottimizza l’impiego del personale e riduce i costi complessivi" ribadiscono.

"Con l’aggregazione di servizi, la capacità d’acquisto aumenta – puntualizzano poi sindaco e assessore – avere un unico ufficio che acquista per otto Comuni, inevitabilmente farà ottenere prezzi più bassi rispetto a quelli che spunterebbe un singolo Comune, tra l’altro con riduzione dei costi di gestione connessi".

"L’Unione, dopo oltre 15 anni di vita, non è solo un modo per efficientare – concludono – ma soprattutto un modello di governo per dare la giusta scala territoriale ai servizi, che altrimenti si faticherebbe ad erogare in forma singola".