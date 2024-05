"Bilancio non presentato, manca il personale"

Ci sarebbero problemi di organico e presunte carenze di personale dietro la mancata presentazione alla giunta del bilancio consuntivo 2023 del Comune di Poviglio in vista delle fasi di approvazione. La responsabile dell’ufficio finanziario dell’ente, attraverso l’avvocato di fiducia Andrea Cantoni, spiega come già nel luglio 2022, a dicembre 2023 e lo scorso febbraio era stato segnalato come "in assenza di urgenti interventi organizzativi, di una rinegoziazione degli obiettivi e di un’assegnazione delle risorse umane (anche per poter permettere alla dirigente lo smaltimento delle ferie pregresse) al proprio ufficio, non sarebbe stata in grado di rispettare le scadenze di legge, tra le quali il conto consuntivo 2023, declinando ogni responsabilità al riguardo". "Queste segnalazioni – aggiunge l’avvocato – non hanno ricevuto risposta e nessun intervento organizzativo è stato adottato dall’amministrazione comunale. La dirigente ha scelto di non usufruire delle ferie maturate, ma di prestare servizio per non penalizzare ulteriormente l’attività degli uffici".

E annuncia azioni giudiziarie "a tutela della propria reputazione professionale". Ora il Comune ha 20 giorni di tempo per procedere con l’approvazione. Missione ancora possibile, ma con l’accordo di tutte le parti coinvolte. Se – come da ’ultimatum’ del sindaco Cristina Ferraroni – il documento contabile venisse consegnato entro lunedì, la giunta approverebbe subito il bilancio per poi passare gli atti al revisore di conti per l’analisi verso il voto in consiglio comunale. Resta da capire se la dirigente dell’ufficio finanziario sarà in grado di consegnare i documenti a inizio settimana. Nel frattempo ci si prepara almeno ad approvare il bilancio 2023 in sede di giunta comunale, sempre con l’obiettivo di evitare il rischio commissariamento. Intanto, interviene il candidato sindaco di ’Poviglio in dialogo’, Filippo Ferrari, accusando la Ferraroni: "È una vergogna che attacchi i dipendenti pubblici. Per l’ennesima volta la sua amministrazione mette a rischio la tenuta del Comune con un possibile commissariamento. Lei non ha saputo mettere nelle condizioni gli uffici comunali competenti di poterla supportare. La realtà è che la sindaca Ferraroni non è più in grado di affrontare la situazione".

Antonio Lecci