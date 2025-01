Bilancio previsionale sul 2025: "Resta alta la qualità dei servizi"

Approvato il bilancio di previsione del Comune di Luzzara, tenendo conto degli effetti negativi che la situazione mondiale provoca pure sugli enti locali, in particolare per spese e utenze. Restano invariate le aliquote Imu, Tari, Cosap e l’addizionale Irpef.

Mantenuti i tagli alla Tari per le famiglie a più basso reddito. "Per noi – spiega il sindaco Elisabetta Sottili (foto) – si prevede un taglio al contributo statale per spese di investimento, che è quantificabile in 70 mila euro per il 2025. Mentre sulla parte corrente la riduzione comporta minori trasferimenti stimabili in 20-25 mila euro".

"Evidente lo sforzo per mantenere l’alto livello di qualità dei servizi sociali ed educativi, con un stanziamento di 1,8 milioni di euro – aggiunge –. Alcune delle aree d’intervento sono la riduzione delle rette per gli anziani, per il trasporto scolastico, asilo nido, contributi per gli educatori per disabilità, progettazioni e attività scolastiche, il doposcuola, la scuola paritaria, le convenzioni con le associazioni per i servizi socio-sanitari".