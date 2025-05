Bilancio, pronti 215mila euro: "Destinati agli interventi urgenti"

Il consiglio comunale di Rubiera ha approvato giovedì sera il rendiconto dello scorso anno, chiudendo il bilancio con un risultato di amministrazione pari a 2.658.940,65 euro. Una cifra che sottolinea il buono stato di salute dei conti comunali anche se, come sottolinea il sindaco Emanuele Cavallaro, si tratta in larga parte di fondi vincolati per legge, destinati a funzioni specifiche e non liberamente spendibili. "Un milione di euro – spiega Cavallaro – è messo da parte come fondo per crediti di dubbia esigibilità, contenziosi, aumenti contrattuali e per l’aumento delle bollette. Altri 1,4 milioni sono i fondi che si potranno utilizzare solo da luglio, una volta verificati gli equilibri e l’andamento delle entrate". Insomma, in questo quadro le risorse immediatamente disponibili ammontano a "solo 215mila euro" destinati "a cose che vanno fatte subito o quasi". Tra gi interventi previsti ci sono i primi lavori di riqualificazione del al nido Albero Azzurro, alcuni adeguamenti agli spogliatoi della zona sportiva don Dossi, manutenzioni straordinarie del verde pubblico, nuovi fondi per la segnaletica stradale e la realizzazione di pozzi. Infine, sono previsti anche 30mila euro per completare i lavoria alla Torre dell’Orologio. "Avere un bilancio in equilibrio è il primo elemento per continuare a garantire i servizi ai cittadini – conclude il sindaco – e testimonia il buon lavoro dei nostri funzionari e responsabili. Una nota: l’indebitamento pro capite del Comune di Rubiera è di 60 euro. Quello nazionale è arrivato a 45.000 ad italiano".