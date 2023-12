Bilancio: scuola e welfare costano un milione in più

Approvato il bilancio di previsione 2024 del Comune di Guastalla. Un bilancio per complessivi 21 milioni di euro, approvato l’altra sera durante l’ultima seduta consiliare di quest’anno. Dai numeri emerge come rispetto al 2020 è aumentata complessivamente di circa un milione di euro la spesa su settori che impattano direttamente con la vita dei cittadini: istruzione e diritto allo studio, politiche sociali, politiche giovanili e cultura.

Per quanto riguarda gli investimenti che vengono previsti per il 2024, non vanno sottovalutati i quasi tre milioni di euro provenienti da fondi Pnrr oltre che da bandi vinti negli scorsi mesi. Nel piano di bilancio sono evidenziati 840 mila euro per manutenzioni sulle strutture scolastiche, quasi 830 mila euro per il recupero dell’ex asilo Pollicino di via Costa, che è destinato a essere trasformato in spazi per alloggi popolari, 425 mila euro per il restauro dell’ala sud del palazzo ducale e la realizzazione dell’ascensore, il completamento del recupero del centro sociale di San Girolamo, vera occasione di rigenerazione urbana e sociale per la frazione, fino a 870 mila euro per manutenzione delle strade e altri 235 mila euro per il verde pubblico. Proprio in tema di manutenzioni di strade e spazi pubblici non sono mancate richieste di spiegazioni arrivate dai consiglieri di opposizione, attraverso interrogazioni che manifestano il malcontento di parte della popolazione su questi temi. Gli stessi temi che, secondo la maggioranza, "si tirano fuori a ridosso delle elezioni, quando si è a corto di argomenti…".

Antonio Lecci