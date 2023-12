Billions, alla sbarra 97 imputati. Rigettate le eccezioni di incompetenza territoriale

Udienza del maxi processo scaturito dall’inchiesta ’Billions’, ieri in tribunale: 97 gli imputati, processati con rito ordinario. Le indagini sono state condotte da Finanza e questura, coordinate dal pm Giacomo Forte: al centro, una presunta associazione a delinquere dedita a emettere fatture per operazioni inesistenti; contestati anche riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Nel dicembre 2022 il gup Andrea Rat aveva emesso 24 condanne e 10 assoluzioni con rito abbreviato; in 37 avevano patteggiato. Il giudice aveva rinviato a giudizio quasi un centinaio di persone, ora chiamate a rispondere davanti al collegio presieduto da Cristina Beretti. Ieri, in aula, sono state sollevate eccezioni difensive di incompetenza territoriale (spostando dunque stralci del processo a Mantova e Modena), che già era stata sollevata e rigettata in udienza preliminare davanti al giudice Andrea Rat. Nel capo di imputazione – ha sottolineato uno dei difensori – si legge infatti che "l’associazione a delinquere è fatta da vari raggruppamenti che hanno loro autonomia". Il procuratore capo Paci ha ribattuto che non vi è contraddizione fra l’articolazione autonoma e il ruolo dell’imputato. La corte ha dunque rigettato le eccezioni di incompetenza territoriale; sono poi state avanzate le richieste di prova e tutto è stato rinviato a febbraio per la nomina del perito trascrittore.