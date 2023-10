Bimba accusa il padre di molestarla

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 19 ottobre 2023 – Per un padre, accusato di violenza sessuale aggravata sulla figlia, che allora era una bambina di meno di 10 anni, si è aperto il dibattimento davanti al collegio dei giudici presieduto da Giovanni Ghini, a latere Silvia Semprini e Matteo Gambarati.

La minore, attualmente tutelata dai servizi sociali, si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Nicola Termanini.

All’udienza ieri era presente il sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini, curatore speciale: "Si tratta di una vicenda che ha molto colpito la nostra comunità. Ci tenevo a essere presente".

Il padre è già stato condannato, con sentenza diventata definitiva, per lo stesso reato: aver molestato un’amichetta della figlia, quando veniva a giocare a casa. La pena, 2 anni e 8 mesi con rito abbreviato decisi nel marzo 2019, è stata confermata in Appello.

Poi è stata la sua stessa bambina a puntare il dito contro il proprio padre, sollevare di nuovo la stessa pesante accusa: "Papà ha abusato anche di me".

Episodi che, secondo la ricostruzione del pubblico ministero Maria Rita Pantani, sarebbero avvenuti da quando lei aveva meno di dieci anni: la piccola sarebbe stata costretta a subire e a compiere atti sessuali. La bimba era stata sentita durante un incidente probatorio - udienza davanti al giudice in fase di indagini preliminari - con l’assistenza di una psicologa ed era stata ritenuta attendibile.

Le prime accuse mosse all’uomo risalgono al gennaio 2018, quando fu arrestato dai carabinieri per aver molestato più volte l’amichetta della figlia, approfittando dei momenti di distrazione della moglie, mentre la piccola era loro ospite.

Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero Pantani, che seguì il caso anche allora, l’uomo sarebbe entrato nella cameretta della figlia per compiere atti sessuali sull’amica mentre era intenta a giocare.

Poi si era aperto il processo con il rito abbreviato, lui aveva ammesso gli addebiti, era stato condannato e aveva scontato la pena ai domiciliari.

Ora il 59enne deve rispondere davanti al collegio di un’accusa simile per la figlia, con le aggravanti del rapporto di parentela e della minore età.

Questa volta l’imputato si professa innocente: l’avvocato difensore Domenico Noris Bucchi aveva fatto sapere in passato di aver scelto in questo caso il rito ordinario per dimostrare "l’assoluta estraneità ai fatti contestati".

Ieri il tribunale ha ammesso una quindicina di testimoni citati dalle parti e ha rigettato un’eccezione della difesa che aveva sostenuto che le accuse contenute nel capo di imputazione non fossero ben specificate.

Il processo proseguirà nel maggio 2023.