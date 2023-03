Bimba cade da cavallo, ma caschetto e protezioni limitano i danni

Forse un movimento brusco, interpretato dal cavallo come l’ordine di partire, ha provocato una caduta che ha necessitato l’intervento dei soccorsi sanitari e il trasporto in ospedale per una bambina di dieci anni, impegnata l’altra sera in una attività ricreativa all’interno di un maneggio, una struttura sportiva a Mandrio, nelle campagne di Correggio. Poco dopo le 19 si è verificata la caduta da cavallo, con la bambina che è stata subito soccorsa dal personale della struttura, per le prime cure. Sul posto sono arrivati in fretta anche i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa e il personale dell’autoinfermieristica del San Sebastiano.

La bambina, che manifestava un trauma cranico e altre ferite, è apparsa sempre cosciente. Anzi, dopo la caduta pare abbia avuto addirittura la forza di rialzarsi da sola. E’ stata subito messa in posizione di sicurezza in arrivo dei soccorsi coordinati dal 118, per poi trasferire la bambina al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni giudicate piuttosto serie, ma per fortuna non in pericolo di vita.

E’ stata trattenuta in osservazione da parte del personale del reparto pediatrico dell’arcispedale cittadino. Si sono evitate conseguenze peggiori grazie anche al ferreo rispetto delle regole sulla sicurezza adottate nella struttura, col corretto utilizzo del caschetto e delle altre protezioni previste per queste attività.