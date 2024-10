Bimba di 10 anni cade a scuola e sbatte la testa. Portata al Santa Maria, non è in condizioni gravi

Momenti di forte preoccupazione, ieri mattina alle scuole di via Affò a Guastalla, dove un’alunna di dieci anni è rimasta ferita in una caduta accidentale, riportando un trauma cranico. Le prime valutazioni del personale sanitario, sul posto con ambulanza e autoinfermieristica, hanno fatto emergere possibili complicanze. Per questo è stato allertato anche l’elisoccorso, arrivato da Parma e atterrato nella piazzola accanto all’ospedale guastallese, per consentire una valutazione specialistica. Poco dopo è stato disposto il trasferimento della bambina al Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni per fortuna ritenute non critiche. Il trasporto all’arcispedale cittadino è avvenuto a bordo dell’ambulanza Cri con personale infermieristico a bordo.