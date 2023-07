Bimba di due anni cade nella piscina, salvata grazie al fratellino

Si è sfiorata un’altra tragedia in una piccola piscina privata, dopo i casi drammatici avvenuti nelle ultime settimane tra Novi di Modena e il Parmense, con bambini vittime di annegamento, con episodi che hanno portato lutto in intere comunità. Nei giorni scorsi ci sono stati momenti di grande paura nel cortile privato di una abitazione, alla periferia di Cadelbosco Sopra. Secondo quanto si è potuto ricostruire, una bambina di poco meno di due anni si trovava nei pressi della piccola piscina domestica. In un breve attimo di "libertà", la piccola è riuscita ad avvicinarsi all’acqua, finendoci dentro per cause accidentali.

Per fortuna la presenza del fratellino più grande, che era lì accanto, ha permesso di dare subito l’allarme, con la bambina che è stata subito recuperata, evitando il peggio. Pare che la bambina abbia fatto in tempo a ingerire dell’acqua, ma non avrebbe mai perso conoscenza.

La centrale operativa del 118, vista la dinamica dei fatti, ha fatto scattare i soccorsi in emergenza, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza della Croce rossa, oltre al personale dell’automedica. All’arrivo del personale sanitario, la bambina era già stata portata nell’abitazione, dando evidenti segni di ripresa, pur se all’apparenza spaventata da quanto accaduto.

Dopo una prima visita di controllo, è stato comunque disposto il suo trasferimento in ambulanza verso il pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per essere poi presa in cura dal personale della Pediatria. Le sue condizioni risultano rassicuranti. Ma la paura è stata davvero tanta, di fronte al potenziale rischio di conseguenze ben più gravi.