Bimba morta due giorni dopo il parto: "Vogliamo solo giustizia e verità"

"La mia amica ha partorito una bella bambina. Non ha mai avuto problemi in gravidanza, a 2 giorni di vita la bimba è morta, qui al nostro ospedale, a Reggio. Il perché deve essere capito, fino all’ultimo giorno andava tutto bene… ecografia morfologica e altro".

Così una amica di famiglia racconta l’immane tragedia che il 19 dicembre ha devastato una giovane coppia di immigrati residenti nel Reggiano. I genitori sono sotto choc, chiusi nel loro dolore.

L’amica sottolinea: "La famiglia non vuole soldi ma solo la verità e giustizia".

Domenica, dopo 9 mesi di gestazione sereni, finalmente sono arrivate le doglie e l’attesa della felicità di stringere tra le braccia la piccina. Ma al Santa Maria Nuova, in sala parto, qualcosa non è andato come avrebbe: la bimba "è nata viva ma non piangeva", racconta ancora la donna, che poi ipotizza: "Hanno tardato a farla partorire", dicono loro. Un’accusa pesante, tutta da dimostrare.

Fin dalla nascita nella piccina però si sono manifestati gravi problemi respiratori: come recita una nota dell’Ausl, era presente una "grave depressione cardio-respiratoria con ipossia severa refrattaria", cioé una carenza di ossigeno che non si riusciva a trattare nonostante tutte le manovre di ventilazione messe in atto. Si tratta di una condizione che si manifesta, ad esempio, in neonati pretermine che hanno immaturità nello sviluppo polmonare.

Ma non era questo il caso: la gravidanza era arrivata a termine normalmente. La piccina già in sala parto è stata assistita al meglio, poi trasferita d’urgenza nel reparto di Neonatologia, curata giorno e notte ma "a nulla sono valse tutte le terapie prontamente messe in atto dai sanitari". Una tragedia dalle cause per ora difficilmente spiegabili, tanto che sono stati gli stessi responsabili dei reparti di Ostetrica-Ginecologia e Neonatologia a chiedere che venisse disposta l’autopsia. La direzione dell’Ausl ha fatto sapere che "sono in corso gli accertamenti metabolici e autoptici effettuati per chiarire il quadro" clinico alla nascita e la sua evoluzione.

Non è la prima tragedia di questo tipo che nel 2023 colpisce Reggio: il 20 maggio una donna incinta di oltre 8 mesi era giunta in Pronto Soccorso a Castelnovo Monti con forti dolori addominali ed era stata trasferita al Santa Maria Nuova, ma qui il feto risultò già morto. Il 9 dicembre, invece, all’ospedale di Sassuolo un piccino figlio di due reggiani è spirato poco dopo il parto. I dati dell’ Emilia-Romagna sono freddi ma eloquenti: fra il 2014 e il 2018 la mortalità perinatale è stata di 4.21 neonati morti ogni 1000: la mortalità intrauterina (circa 3 casi ogni mille gravidanze) è prevalente rispetto a quella neonatale precoce che, in circa 2 casi su 5, si verifica nelle prime 24 ore di vita.

Francesca Chilloni