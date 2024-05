Bimba di undici mesi ustionata alle gambe

Sant’Ilario (Reggio Emilia), 18 maggio 2024 – Paura ieri a Calerno, ustionata alle gambe una bimba di appena 11 mesi. L’allarme è partito da un’abitazione lungo la via Emilia (che in quel tratto prende il nome di via Ferrari) poco prima delle 17.30 di ieri pomeriggio. Stando alle prime indiscrezioni, in quel momento la mamma avrebbe tenuto la piccola sulla spalla, mentre scaldava il biberon, quindi con un pentolino d’acqua calda sul fornello, quando il biberon sarebbe caduto facendo così rovesciare il contenitore con l’acqua bollente.

Gli schizzi dell’acqua avrebbero colpito la parte inferiore delle gambe della piccola, provocando anche delle vesciche. La bambina piangeva dal dolore. La mamma ha subito dato l’allarme alla centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto l’autoinfermieristica Aire della Croce Arancione di Montecchio, l’ambulanza di Sant’Ilario e l’elisoccorso del Maggiore di Parma. Dopo le prime cure sul posto, la piccola è stata portata in elicottero all’ospedale parmense. Partita come codice rosso, le sue condizioni nel tardo pomeriggio di eiri sono poi apparse meno gravi e la piccola non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale della Val d’Enza.