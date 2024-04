Bimbi a lezione di sicurezza stradale con gli esperti

Gli studenti delle scuole elementari e medie di Gualtieri impegnati in una lezione pratica di sicurezza stradale, in particolare quando si è in bicicletta o a piedi, per cercare di prevenire incidenti. Grazie all’attività dell’Osservatorio provinciale sicurezza stradale, in collaborazione con la Cooperatori di ciclismo, ieri mattina una parte di piazza Bentivoglio di Gualtieri è stata trasformata in un’aula didattica con tanto di percorsi guidati con segnaletica stradale da rispettare. I bambini, in bici o a piedi, hanno imparato a riconoscere bene i potenziali pericoli quando si arriva a un incrocio, con gli istruttori a spiegare, uno per uno, il significato dei segnali stradali e quali azioni comportano. Presenti gli insegnanti, oltre agli agenti di polizia locale della Bassa Reggiana. Forniti consigli sulla manutenzione delle bici, oltre che spiegazioni sui ’segreti’ per garantire la piena efficienza del mezzo di trasporto, evitando possibili contrattempi capaci pure di favorire potenziali cadute. A turno gli studenti hanno seguito il percorso indicato, guidati dagli istruttori.