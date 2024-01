Bimbi-attori con ’Volt’. A scuola si impara il teatro

Sta per prendere il via la settima edizione di ’Volt!’, laboratori gratuiti con spettacolo finale collettivo in paesaggio naturale, che coinvolge le classi elementari e prima media dell’istituto comprensivo di Gualtieri e Boretto, con l’organizzazione del Teatro Sociale di Gualtieri. Iscrizioni aperte fino al 28 gennaio.

Si punta a incoraggiare l’interesse per la cultura facendo vivere il teatro e l’esperienza teatrale come momento di riflessione, crescita personale e opportunità per costruire relazioni. E si cercherà di coinvolgere anche le scuole d’infanzia.

Per il 2024 è stata scelta una delle opere più conosciute e lette a livello mondiale: ’Le Metamorfosi’ di Ovidio. Gesta epiche, vicende tragiche, pulsioni umane, destini e traiettorie individuali e collettive, trasformazioni desiderate o subite. Ne ’Le Metamorfosi’ di Publio Ovidio Nasone ci sono le tensioni e le dinamiche che contraddistinguono, nel bene e nel male, l’agire umano e le conseguenze del suo agire nel contesto sociale. Previsti sei laboratori teatrali da dodici incontri settimanali, tra febbraio e maggio.

I conduttori del laboratorio sono Tommaso Monza, Magda Mantovani, Claudia Mosconi, Claudia Rossi Valli, Davide Villani, Federico Russo. Lo spettacolo finale si terrà sabato 11 maggio (il sabato successivo in caso di maltempo).

’Volt!’ nasce da un’idea dell’associazione Teatro Sociale di Gualtieri in collaborazione con l’istituto comprensivo di Gualtieri-Boretto.

Il progetto è parte di Tsg 4 School, insieme a Comune di Gualtieri, Comune di Boretto, Azienda Servizi Bassa Reggiana.

Antonio Lecci