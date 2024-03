Bimbi disabili in Ucraina. Pronti 2.800 euro grazie alle famiglie di alunni

Sono stati raccolti 2.805 euro tra le famiglie degli alunni delle scuole di Albinea attraverso ‘Il pane della solidarietà’: saranno donati al Centro Agape che, in Ucraina, si occupa di aiutare i bambini con disabilità. L’iniziativa, promossa da Comune, Casa Betania e Albinea Live in collaborazione con l’istituto comprensivo, prevedeva che, al posto della solita merenda, i genitori consegnassero ai figli delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie un’offerta libera da destinare al centro che si trova nella città di Khmelnitskyi. Le donazioni sono state raccolte dai docenti in busta chiusa e consegnate al personale di Casa Betania che ha fatto arrivare i fondi alla Ong in Ucraina. In cambio dell’offerta tutti gli alunni hanno ricevuto una pagnotta di pane, consumata all’intervallo.