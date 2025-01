Bimbi e adolescenti, un ciclo d’incontri sull’elaborazione dei lutti

Un ciclo di incontri per imparare a parlare della morte a bambini e adolescenti. Il centro di formazione Madonna dell’Uliveto, in collaborazione con la biblioteca e il Comune di Albinea, ha promosso queste iniziative rivolte agli adulti. Gli appuntamenti saranno quattro tra febbraio e marzo dalle 18.15 alle 20. Le location saranno la sala civica di via Morandi e l’Hospice di Montericco. Gli incontri partono dal presupposto che gli adulti siano portatori di una responsabilità educativa e che quindi debbano equipaggiarsi al meglio rispetto a comprensioni, competenze, sguardi utili a integrare il tema della morte nella relazione e nella comunicazione con i più giovani.

Si partirà l’11 febbraio, in sala civica, con Silvia Demozzi che parlerà di ‘Dallo stupore al silenzio: navigare le domande difficili dell’infanzia su dolore e morte’. Il 27 febbraio l’incontro sarà con Gabriele Brancaleoni; il 17 marzo con Stefano Gastaldi e il 27 marzo con Silvia Vecchini. Il percorso è gratuito con iscrizione obbligatoria entro l’8 febbraio a biblioteca@comune.albinea.re.it indicando nome, cognome, contatto mail e recapito telefonico.

m. b.