Bimbi in affido maltrattati I due coniugi nei guai erano già stati condannati E struttura senza permessi

Marito e moglie, oggi accusati di maltrattamenti nei confronti di due minorenni disabili che avevano in affido, erano già stati condannati: lei a un anno, nel 2013, per lo stesso reato nei confronti di un’altra ragazzina; lui a otto mesi per abusi dei mezzi di correzione. E nonostante queste due condanne, i coniugi avrebbero continuato a portare avanti la loro attività di casa famiglia e di genitori affidatari di minorenni fragili e disabili, semplicemente spostando la residenza da un Comune all’altro della Val d’Enza, senza però chiedere le autorizzazioni al nuovo municipio: "La famiglia si è trasferita, ma non ha mai formalizzato l’autorizzazione per il funzionamento della nuova struttura, stante i loro carichi pendenti, risultando quindi in una posizione non regolare", si legge nelle carte confluite nel fascicolo processuale.

E "nei 12 anni di apertura della casa famiglia hanno accolto in totale 44 bambini", si legge nelle relazioni dei servizi sociali.

Le accuse che risalgono alla prima condanna della donna vanno dal 2004 – quando la ragazzina che avevano in affido nella casa famiglia aveva appena 10 anni – fino al 2009: cinque anni di umiliazioni e offese, in cui l’adolescente si sentiva apostrofare con diverse parolacce da quella che considerava essere la figura materna. Per questo, a 15 anni, la giovane aveva trovato la forza di denunciare ed era stata allontanata dalla struttura. La sessantenne, nel 2013, era poi stata condannata e la sentenza nel frattempo è diventata definitiva. Sul marito pendeva invece una condanna a otto mesi per abuso dei mezzi di correzione. Ma la casa famiglia aveva proseguito la sua attività fino al 2014, quando poi sarebbe stata chiusa per "scelte personali"; pur continuando ad avere minorenni in affido.

Le denunce che hanno portato al processo di oggi, infatti, sono del 2016: una ragazzina che i due coniugi avevano in affido raccontò alle insegnanti di sostegno di ripetute offese a lei che era disabile dalla nascita, affetta da gravi disturbi psicomotori; con frasi umilianti che la mortificavano; ha anche raccontato di essere stata obbligata a svolgere le faccende domestiche della casa famiglia per i vari ospiti e di torsioni delle dita e morsi alle mani e ricevuti per insegnarle l’educazione.

Lo stesso trattamento sarebbe stato subito anche da un altro ragazzino che la famiglia aveva con sé, secondo le accuse tenuto a lungo in precarie condizioni igienico sanitarie, sfociate anche in una infezione alle unghie

dei piedi per mancanza di cure adeguate. Il ragazzino (che a breve sarà maggiorenne) nel frattempo è stato adottato dai due coniugi e – dopo un allontanamento durato un anno – è ritornato con i due coniugi. La ragazza, oggi 23enne, dopo le denunce è invece stata allontanata dalla famiglia e vive nel Modenese.

La giovane, nelle sue sofferte confidenze, aveva raccontato di "teste sbattute contro il muro di altri bambini in affido, morsi alle mani e continue vessazioni fisiche e psicologiche". Diceva di "sentirsi trattata come una schiava, costretta a fare i letti di tutti, apparecchiare e sparecchiare da sola, dare da mangiare agli animali e svolgere altre mansioni domestiche, nonostante la sua grave disabilità". Gli insegnanti riferivano di continui scoraggiamenti scolastici e denigrazioni da parte della famiglia: "Nessuno può interessarsi a te", "è inutile cercarle amici, serve qualcuno che la sopporti". O ancora. "È inutile andare a scuola, tanto ti prendono solo in giro". Così, nel 2016 la ragazzina viene stata collocata in un’altra comunità a Modena per "importanti inadeguatezze nell’espressione delle competenze genitoriali", scrivono i servizi sociali del Comune di Modena nella loro relazione.

Ma le accuse riguardano anche un altro bambino (poi adottato). "Per quanto riguarda il ragazzino era stato rilevato un episodio di incuria sanitaria da parte degli insegnanti durante una gita scolastica – si legge nelle relazioni –. Non si poteva togliere le scarpe nonostante fossero sul bagnasciuga di una spiaggia, le insegnanti avevano ricevuto questo divieto dai genitori. A seguito di una serie di segnali di fastidiosi dolori, stante una zoppia del bambino, gli insegnanti hanno poi constatato che aveva delle lesioni con pus alle dita dei piedi, che sono poi stati medicati". Secondo gli assistenti sociali che hanno seguito il caso i due coniugi non si sarebbero mai veramente preoccupati delle condanne pregresse; anzi, vivevano la questione con distacco emotivo e svalutazione dei bambini accolti, visti come cattivi o ingrati ("volevano rovinarci, potevano anche inventarsi una molestia", avrebbero detto) senza mai mettere in discussione il proprio comportamento ("abbiamo la coscienza a posto"). Anzi, le accuse che portarono alle precedenti condanne altro non erano che "calunnie e un disegno premeditato da parte di ragazzi e genitori animati da pensieri persecutori che sono stati creduti". Anche in questo caso, i due coniugi – difesi dall’avvocato Sabrina Tagliati – respingono le accuse.

Valentina Reggiani

Benedetta Salsi