Bimbi in pista a lezione di prudenza. E il kart diventa strumento didattico

L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
ReggioEmilia
CronacaBimbi in pista a lezione di prudenza. E il kart diventa strumento didattico
23 ott 2025
ELISABETTA GRASSI
Cronaca
In piazza Martiri del 7 luglio il villaggio di Aci con le forze dell’ordine e i volontari

Ieri e oggi oltre 400 bambini delle scuole primarie di Reggio Emilia prendono parte alla decima tappa di “Karting in Piazza“: una manifestazione itinerante organizzata da Aci nazionale, in collaborazione con il Club locale.

Piazza Martiri del 7 Luglio nel cuore della città è stata trasformata in un vivace villaggio dedicato alla sicurezza stradale. Gli studenti dai 6 ai 10 anni delle scuole Figlie di Gesù, Leonardo, Carducci, Kennedy, Leopardi, Manzoni, Marco Polo, Negri, Marco Polo, Pertini 2, Pascoli, Pezzani, si sono trasformati in piloti e hanno affrontato un mini circuito, sotto l’occhio attento degli esperti tecnici di Aci Sport.

Barbara Vignali, di Aci Reggio, spiega: "L’esperienza è stata suddivisa in due fasi. La parte teorica è stata dedicata alle nozioni fondamentali del Codice della Strada, per la parte pratica i bimbi si sono messi alla guida di un kart elettrico, trasformato in strumento didattico. Il progetto, non ha infatti solo un’impronta sportiva, ma anche una profonda rilevanza sociale: l’educazione alla sicurezza stradale e la valorizzazione della pratica sportiva come fattori-chiave per la crescita dell’individuo. Questo lo slogan che vogliamo arrivi ai bimbi: ’Un secondo in meno in pista fa vincere una gara, un minuto in più in strada fa vincere la vita’".

Novità di quest’anno la presenza nelle diverse ‘stazioni’ dalle Forze dell’Ordine e dai corpi di emergenza, Vignali aggiunge: "I Vigili del fuoco hanno sensibilizzato i ragazzi sui temi della prevenzione incendi e del primo soccorso; Polizia Locale, Stradale e Carabinieri hanno trasmesso il messaggio riguardante l’importanza del rispetto delle regole; gli operatori del 118 hanno insegnato i primi rudimenti del soccorso e la gestione dell’emergenza sanitaria. E ancora i volontari Avis hanno divulgare l’importanza del gesto del dono e della solidarietà, le Guardie ecologiche hanno sottolineato il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità. Infine, La Nuova Reggio di Pelasgi con il carro attrezzi ACIglobal, ha illustrato cosa prevede il soccorso stradale".

Elisabetta Grassi

Sicurezza stradaleBambini