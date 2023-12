Bimbi in visita all’impianto Forsu, il sindaco: "Gravi le parole di Setti"

Non si placa la polemica sulla visita all’impianto Forsu di Gavassa di una cinquantina di alunni della scuola Allegri di Correggio, nella Giornata mondiale del suolo. Una visita "fortemente voluta" dall’amministrazione comunale correggese, ma altrettanto "fortemente" contestata da esponenti del M5s, tra i quali il consigliere locale Giancarlo Setti.

"Ritengo molto gravi le parole del consigliere Setti – replica il sindaco Fabio Testi – che getta ombre sulla sicurezza dell’impianto mettendo in dubbio e screditando l’operato di Asl, Arpae e vigili del fuoco, che hanno espresso pareri favorevoli al termine di una lunga fase di verifica attenta e scrupolosa sotto tutti i punti di vista, a partire dalla sicurezza dell’impianto e dalla salubrità degli ambienti per la tutela dei lavoratori, visitatori nonché dei cittadini residenti. Va inoltre ricordato al consigliere l’attività di controllo che tali enti esercitano da quando è entrato in funzione l’impianto". Setti aveva chiesto di "tenere lontani i bambini da simili impianti che emettono inquinanti come ossidi di azoto, polveri sottili, composti organici volatili e anche un po’ di formaldeide, tanto per non farsi mancare niente". "Evitiamo il Forsu e mandiamo i nostri scolari in gita al mare. Almeno, per un giorno, potranno respirare aria pulita", aveva concluso.