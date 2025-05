Bimbi, ’Mani in alto!’

Oggi alle 17 la rassegna "Gulp!", al teatro Sociale di Gualtieri, presenta "Mani in alto!" (in prima nazionale), spettacolo dell’artista olandese Leo Petersen, in scena con un paio d’occhi di legno e un grande gioco teatrale. Con questi pochi elementi e un linguaggio essenziale, Leo conquista la scena del teatro di figura. Su un vibrante fondale blu un cane irriverente si lancia in spericolate acrobazie, due ballerini di tip-tap scivolano leggeri a tempo di musica, una mucca combatte col proprio appetito bizzarro, mentre un intero coro di bambini si prepara a un’esibizione esilarante. Uno spettacolo per grandi e piccini.