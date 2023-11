Bimbo di 6 anni cade dal balcone: è grave

Reggio Emilia, 8 novembre 2023 – Tanta paura per un incidente domestico stamattina intorno alle 7,45 a Pieve Modolena, nel Reggiano. Un bambino di 6 anni è precipitato da un’altezza di circa quattro metri dal balcone del primo piano di una palazzina in via Arcangelo Corelli. Subito è stato dato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica.

Il piccolo è stato poi trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria Nuova. Stando ai primi accertamenti non risulterebbe essere in pericolo di vita, ma avrebbe riportato traumi e fratture.

Sul posto anche gli agenti delle Volanti della questura che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e di valutare eventuali responsabilità dei genitori.