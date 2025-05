Bimbo di 3 anni si arrampica sulla finestra e cade dal secondo piano: gravissimo

Reggio Emilia, 16 maggio 2025 - Un bambino di 3 anni è precipitato dalla finestra del secondo piano di un'abitazione che si affaccia su piazza Peretti a Castelnovo Monti.

E’ accaduto questa mattina intorno alle 6,30. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il piccolo a terra. Stando a quanto ricostruito, i genitori erano in casa e non si sono accorti in un primo momento dell'assenza del bambino e di quanto accaduto. Il piccolo soffrirebbe della sindrome dello spettro autistico e si sarebbe arrampicato sulla finestra per poi saltare giù.

Sul posto sono arrivate immediatamente un'automedica e un'ambulanza, ma è stato allertato anche l’elisoccorso che ha trasportato il bambino all'ospedale Maggiore di Parma dove si trova in condizioni critiche.

Sull'episodio indagano i carabinieri di Castelnovo Monti che vogliono fare luce sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità.