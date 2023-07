Bimbo morto a fine gravidanza, il Comune non farà un esposto

"L’auto-presentazione di una gravida all’ospedale di C.Monti è sempre da considerare come errore" e "le pazienti gravide, con patologia gravidanza correlata certa o non eludibile, sopra le 22 settimane di EG, saranno inviate presso il centro Hub". Sono le parole presenti in una disposizione organizzativa della direzione Ausl, riportate in un’interpellanza sul punto nascite del Sant’Anna presentata da Nadia Vassallo di ’Castelnovo ne’ Cuori’ e discussa martedì in consiglio.

"Questo spiega il mancato intervento urgente nel caso del bambino morto 2 mesi fa alla 37ª - nono mese di gravidanza", incalza la Vassallo che ha chiesto al sindaco un’opinione su questa disposizione, "a firma Galgano e Marchesi, depositata agli atti presso la segreteria comunale".

La Vassallo ha chiesto al sindaco Bini "se ritiene corretta questa azione dell’Ausl dopo la chiusura del punto nascita, per la sicurezza di donne e bambini della montagna; se ritiene di dover intervenire presso le istituzioni e l’Ausl a tutela della sanità in montagna; se pensa che sia necessario in questo caso fare un esposto alla Magistratura".

Le risposte sono state date dal sindaco Enrico Bini e dall’assessore alla sanità Carlo Boni che, pur difendendo il presidio ospedaliero della montagna, hanno ricordato che il recente drammatico caso resta di competenza dell’Ausl, ferma restando la necessità del punto nascite.

Settimo Baisi