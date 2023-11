Bimbo razzista alla festa di Halloween. Il sindaco: "Va detto ai suoi genitori"

Indignazione e polemiche a Rubiera dopo alcuni insulti razzisti martedì sera nei confronti di un bambino durante i festeggiamenti di Halloween. L’episodio è stato denunciato da una mamma pubblicando un commento in un post del sindaco Emanuele Cavallaro che aveva invitato a non usare petardi tra il 31 ottobre e 1 novembre. La donna avrebbe assistito alle offese al minore: "Mentre facevamo dolcetto o scherzetto – scrive la mamma – un bambino di 10 anni ha insultato un altro bambino per il colore della sua pelle, dicendogli ‘negro di m…’, ‘sei uscito dal buco sbagliato’, ‘figlio di …’. Ha cercato di picchiare il bambino solo per il colore della sua pelle e l’ha rincorso per buttarlo giù dalla bici. Io ho cercato di intervenire, ma un bambino vedendo che sono incinta mi ha fermato dicendomi di stare attenta che aveva un accendino in mano e un coltellino in tasca. Non so se questo fosse vero perché mi sono allontanata".

La donna ha poi chiesto a una pattuglia della polizia locale, in transito dalla zona, di effettuare dei controlli. Il minore avrebbe insultato anche la donna. Per il sindaco Emanuele Cavallaro è un "fatto triste e grave quello che mi è stato riportato: necessariamente interroga gli adulti prima ancora che i piccoli – sottolinea il primo cittadino di Rubiera –. Non credo che senza aver sentito simili espressioni da un ‘grande’ un bambino di 10 anni possa inventarsi simili espressioni razziste. Consola il fatto che oggi (ieri, ndr) ho appreso che c’erano anche altri ragazzi che lo hanno ripreso per il suo comportamento". Il sindaco ringrazia la mamma che ha "segnalato l’episodio e invito chi potesse conoscere questo ragazzino a farsi avanti perché si possano informare genitori e insegnanti per raddrizzare le cose fin che si è in tempo. Al piccolo vittima di queste angherie vorrei mandare un abbraccio a nome di tutti i rubieresi".

Matteo Barca