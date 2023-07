Bimbo rischia di annegare in piscina a Scandiano (Reggio Emilia)

Sandiano (Reggio Emilia), 15 luglio 2023 – Momenti di grande paura e apprensione oggi pomeriggio alla piscina ‘L’Azzurra’ di Scandiano dove un bambino ha rischiato di affogare. L’allarme è scattato verso le 17.40. Il bimbo è stato prontamente soccorso e salvato. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori inviati urgentemente dalla centrale del 118, allertata durante l’emergenza avvenuta alla piscina scandinaese L’Azzurra, punto di riferimento per tante persone durante la stagione estiva.

Il bambino, dopo la prima assistenza ricevuta sul posto, è stato successivamente portato al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per i relativi controlli del personale sanitario. Le sue condizioni di salute sono state giudicate di media gravità. Il bimbo è stato quindi sottoposto agli accertamenti e alle terapie del caso da parte dei medici del nosocomio reggiano. Fortunatamente non è in pericolo di vita.