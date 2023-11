Bimbo si cala dal balcone. Atterra sulla tenda del bar

Si è ritrovato da solo in casa, con la madre impossibilitata ad entrare a causa di un problema alla serratura, che si danneggiata con la chiave all’interno. E il bambino, probabilmente spaventato da quella situazione, ha cercato di raggiungere la madre. Ma lo ha fatto scendendo dal balcone, al primo piano di una palazzina alle porte del centro di Novellara. È accaduto ieri pomeriggio verso le 16 in via Provinciale nord. La madre è uscita di casa per prendere il figlio alla adiacente fermata dello scuolabus. Ma al ritorno, pochi istanti dopo, la serratura difettosa ha impedito di entrare subito nell’appartamento. E dentro casa era rimasto l’altro figlio, di 3-4 anni di età. Ritrovandosi da solo, ha cercato di raggiungere la madre. Ma per farlo ha deciso di affacciarsi al balcone esterno, per poi cercare di scendere dallo stesso, dal primo piano, da un’altezza di alcuni metri. Per fortuna sotto c’era la tenda di un bar (nella foto), su cui il bimbo si è praticamente fermato, dopo una discesa di neppure un metro. A quel punto, scivolato verso il basso, è stato recuperato tra le braccia sicure di alcuni clienti del locale pubblico, il Tex Master.

Ad afferrare il bimbo sono stati Giuseppe Stachezzini e Massimo Parente: "Quando è scivolato sulla tenda è stato più facile raggiungerlo. Poi lo abbiamo riaffidato alla madre. Ed è tornato subito a correre per giocare. Per fortuna è finito tutto bene", hanno commentato. In quei momenti concitati sono state le bariste Emily Bertozzi e Waris Zille ad allertare i soccorsi: "La situazione sembrava critica e, per ogni evenienza, abbiamo attivato subito il 115". In breve tempo sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla e pure i carabinieri, ai quali si è aggiunta anche un’ambulanza della Croce rossa locale, per motivi precauzionali. Per madre e altri testimoni sono stati momenti di forte tensione, prima del sospiro di sollievo ad "emergenza" conclusa.

Antonio Lecci