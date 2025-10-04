Bimbo sordo di 1 anno riacquista l’udito grazie a un impianto ‘smart’

Reggio Emilia, 4 ottobre 2025 – Un bimbo reggiano di appena un anno, nato completamente sordo, ha riacquistato l’udito grazie all’innesto di un impianto cocleare di ultima generazione, avvenuto a luglio al Santa Maria Nuova, grazie all’équipe guidata dal dottor Giovanni Bianchin, responsabile della Struttura Dipartimentale di Audiologia e Otochirurgia. Si tratta di un intervento tra i primi in Italia di questo tipo.

In sintesi, grazie a una memoria interna il dispositivo, all’avanguardia in Europa, consente di salvare le mappature specifiche di ogni paziente, personalizzando così l’esperienza uditiva e, in caso di guasto o smarrimento, preserva il background accumulato e consente alla persona di mantenere la capacità uditiva con l’inserimento di un impianto generico.

"Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato lo stesso professor Bianchin – è il coronamento di un lavoro di équipe dove la presenza dell’anestesista pediatrico, del tecnico di logopedia e di quello di audiometria, ci tengo a dirlo, sono persino più importanti di quelle del chirurgo. L’impianto innestato fa parte di una nuova generazione di cocleari che, come una app di un cellulare, sono in grado di immagazzinare informazioni e tenere in memoria le informazioni specifiche per ogni paziente. Inoltre rappresenta un passo avanti fondamentale verso la riduzione delle dimensioni della parte esterna dell’impianto".

La struttura diretta da Bianchin è da decenni all’avanguardia nel nostro Paese, ha restituito del tutto, o nettamente migliorato, l’udito di oltre 750 persone nel tempo, il 30% dei quali bambini. L’audiologia del Santa Maria è stata anche tra le prime a introdurre lo screening uditivo neonatale, avviato dalla Regione nel 2012, per individuare immediatamente dopo la nascita eventuali patologie. Per quanto riguarda invece il trattamento della sordità negli adulti, gli interventi e le cure vengono svolti ormai quasi tutte all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, Comune che si sta attrezzando, non solo in ambito sanitario, quale punto di eccellenza per l’assistenza alle persone sorde o ipoacusiche.

"L’intervento eseguito a Reggio – ha sottolineato l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi – è un tassello importante per il futuro della sanità pubblica. Quello impiantato su un bambino di appena un anno è uno strumento di alta tecnologia che la nostra sanità può offrire. Grazie a tutti i professionisti che hanno reso possibile questo intervento".

Con questo intervento Reggio si conferma centro di eccellenza per la diagnosi e il trattamento dell’ipoacusia pediatrica e non.