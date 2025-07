Bimbo trova soldi a terra: "Caritas, li regalo a voi"

Reggio Emilia, 5 luglio 2025 – In un mondo lacerato da guerre e discordie avvengono gesti che scaldano il cuore e, come spesso accade, sono proprio i più piccoli ad insegnare la retta via. Protagonisti un bimbo e la sua mamma di Casina che, come si addice a chi ha il cuore generoso, preferiscono mantenere l’anonimato.

"Mamma e figlio, in prossimità di Reggio, hanno trovato dei soldi in terra pochi giorni fa - dice Manuela Bernardi, referente del CdA di Casina - e la mamma, rivolgendosi al bimbo, ha detto che avrebbe dovuto darli a qualcuno che aveva meno possibilità per comprare da mangiare o altro. Il ragazzino ha così rinunciato a quanto sarebbe bastato per potersi comprare un giocattolo, parecchi gelati o altro e donarli al centro di ascolto Caritas di Casina".

La cifra è stata consegnata in una busta insieme ad un biglietto dove c’era scritto "Li ho trovati, li consegno a voi, un abbraccio" per la gioia della mamma, felice ed orgogliosa che il figlio abbia avuto questo pensiero generoso. Ma la Caritas di Casina non è nuova a questo tipo di gesti. A maggio dello scorso anno, infatti, al rientro da scuola, un bambino di Casina aveva trovato un portafoglio strapieno di soldi con i documenti. Insieme ad un adulto, il bimbo aveva poi controllato chi fosse il proprietario, risultando un signore tedesco. Visto che a pranzo in piazza a Casina c’erano dei motociclisti tedeschi, sono stati avvertiti i bar del paese del ritrovamento e il motociclista tedesco tornò indietro, trovando il portafoglio integro.

Come ringraziamento, il rider straniero donò 50 euro al bambino e qui nacque il secondo lieto fine: siccome restituire cose perse è un dovere e dovrebbe essere normalità, il bambino e i suoi genitori hanno deciso che non serviva una ricompensa per il gesto, decidendo così di donare i 50 euro al Centro di Ascolto di Casina.

Memorabile e tutta reggiana un’altra storia molto simile, venuta a galla sempre nero su bianco tramite una lettera anonima. Stavolta, però, scritta da un adulto: "Ciao signora. Io ho rotto anni fa lo specchio della macchina. Io triste. Ora ho lavoro di pulizia e ti do i soldi dello specchio della macchina. Scusa". È il messaggio che una signora residente alle porte del centro storico si è ritrovata nella cassetta della posta, dentro alla busta anche 50 euro. Un bel promemoria del fatto che essere onesti e sinceri è sempre lodevole, in qualsiasi momento e - soprattutto - ad ogni età.