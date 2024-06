Bimbo urtato da un’auto: "Sistemate quelle strisce"

Ha rischiato conseguenze gravi un bambino di sette anni, che nei giorni scorsi è stato urtato da un’auto in transito nell’area carrabile del parcheggio antistante il centro commerciale ’Guastalla 2’ tra via Cavallo e via Sacco e Vanzetti, in località Pieve. Per fortuna l’urto è stato lieve e il bambino – che stava uscendo con un familiare dal centro commerciale – se l’è cavata con lievi escoriazioni. Ma questo episodio ha fatto nuovamente sollevare la polemica sulla sicurezza nel parcheggio, con alcuni operatori del centro commerciale che segnalano la "competenza comunale" di quell’area. "Parcheggio e percorsi per i veicoli – dicono gli operatori commerciali – sono di proprietà del Comune. E da tempo segnaliamo come sia ormai scomparsa la segnaletica orizzontale, in particolare le strisce pedonali che si trovano davanti agli ingressi del centro commerciale. Non è la prima volta che si rischiano incidenti, con i conducenti delle vetture che troppo spesso sfrecciano in velocità, senza notare la presenza del passaggio pedonale. È ora di intervenire anche in questo parcheggio, per evitare che possa capitare qualche disgrazia per colpa della carenza di misure di sicurezza".

Gli stessi commercianti evidenziano poi come nelle ore di punta, quando in via Sacco e Vanzetti si formano code di veicoli nei pressi della rotatoria, ci siano automobilisti che svoltano proprio verso il parcheggio del centro commerciale, per dirigersi verso via Cavallo e il centro di Pieve, bypassando così l’incolonnamento. E non sempre questi conducenti percorrono l’area del parcheggio a velocità contenuta. "Anzi, li vediamo sfrecciare usando il parcheggio come scorciatoia, soprattutto se vanno di fretta in quanto in ritardo rispetto l’accesso al luogo di lavoro".

Antonio Lecci