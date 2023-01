"Bini, come fai a sostenere Bonaccini?"

Anno nuovo, problema vecchio: la riapertura del punto nascita dell’ospedale Sant’Anna di Castenovo Monti. A ricordarlo è la capogruppo della lista civica ‘Castelnovo ne’ CuorI’, Nadia Vassallo, portavoce del Comitato Salviamo le cicogne: "Non riusciamo a capire le tante facce dei politici, - afferma con riferimento all’intervista rilasciata dal sindaco di Castelnovo , Enrico Bini, al nostro giornale – non comprendiamo come il sindaco di Castelnovo Monti, che è stato privato del punto nascita, possa sostenere sempre e comunque Stefano Bonaccini, in campagna elettorale per le regionali e ora per la conquista del Pd. Uno non può stare dalla parte dei punti nascita e contemporaneamente stare con Bonaccini in ogni occasione, non può definirsi indipendente e poi fare campagna elettorale per il capo di un partito".