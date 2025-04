Biogas, è scontro politico: "Nessun compromesso"

È sempre più duro lo scontro politico a Gualtieri sul progetto Biometano previsto per un’area di campagna a Santa Vittoria. I consiglieri di opposizione di GualtieRinnova inizialmente si erano schierati con la maggioranza, l’Unione Bassa Reggiana e la Provincia, compatti contro il progetto. La minoranza ora contesta l’atteggiamento della locale amministrazione comunale, in particolare per l’emersione di un "piano C" che prevede da parte della giunta un confronto con l’impresa proponente per ottenere delle "compensazioni" nel caso il progetto venisse approvato dalla Conferenza dei servizi.

"L’amministrazione comunale – dicono i consiglieri guidati dal capogruppo Cristina Reda – non ha messo in atto tutte le azioni politiche e amministrative per contrastare l’opera. Il progetto è stato presentato in tutti i modi dalla maggioranza che amministra Gualtieri: in campagna elettorale veniva propagandato come un importante investimento. Poi, quando la gente si è resa conto dell’impatto ambientale negativo, è diventato un male “necessario ma inevitabile“ da contrastare, per diventare, infine, qualcosa da accettare in cambio di compensazioni. Come gruppo consiliare tenteremo ancora di opporci a questo impianto. Ma d’ora in poi agiremo in maniera autonoma. Non nascondiamo le difficoltà con un iter ormai alle battute finali, grazie a chi, come il sindaco di Gualtieri, ha informato i cittadini solo quando incalzato da un comitato di cittadini. Ciò ha sminuito il progetto, facendo rimandare, distrarre e posticipare il più possibile l’intervento degli oppositori".

Antonio Lecci