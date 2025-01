"Biogas, il progetto è di riconversione agricola"

"Il progetto di via Fenilnuovo a Guastalla è un Pra (Programma di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola) per la realizzazione di un allevamento suinicolo e un impianto di biometano della producibilità di 250 Sm3/h con immissione in rete del gas naturale. Si tratta di una variante al Permesso di costruire già rilasciato nel 2023 ma non realizzato, non di un secondo impianto aggiuntivo". Lo precisa l’assessore comunale Chiara Lanzoni, cercando di chiarire una vicenda emersa negli giorni e al centro di una interrogazione dei consiglieri di opposizione.

"Su questa variante – aggiunge la Lanzoni – è in corso l’iter di Conferenza dei servizi, la cui conclusone è prevista a marzo. Poiché sono state richieste integrazioni alla società proponente, ad oggi non abbiamo il quadro completo per esprimere un giudizio".

E ribadisce un concetto già evidenziato nei giorni scorsi dal Carlino: "L’eventuale impianto di Guastalla è molto differente da quello richiesto a Gualtieri, in quanto si tratterebbe di un’operazione a circuito chiuso all’interno di una produzione agricola. L’origine del materiale lavorato sarebbe prevalentemente in loco, con volumi di traffico che si esauriscono sostanzialmente alla zona di produzione suinicola e dei campi limitrofi. Tuttavia è corretto valutare tutti i potenziali aspetti di criticità". A Gualtieri il materiale destinato all’impianto arriverebbe da fuori territorio, con un maggior traffico di mezzi pesanti su tutta la zona.

Antonio Lecci